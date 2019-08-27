1150 حافلة لطلاب عسير

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب علي صهفان، أن الأسطول يضم 1150 حافلة تستهدف نقل أكثر من 48429 طالباً وطالبة يدرسون في 814 مدرسة للبنين والبنات في مختلف القطاعات، لافتًا الانتباه إلى أن الشركة المتعهدة أنهت الإجراءات كافة المتعلقة بالتشغيل، وسط تخصيص فرق ميدانية لأعمال صيانة الحافلات، ورفع تقارير دورية عن سير العمل.
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