السعودية اليوم / جمارك جسر الملك فهد تُنفذ عملية تفتيش خارج الجمرك وتضبط كمية من الممنوعات في أحد المنازل



الدمام 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

نفذت الجمارك

وأوضح وكيل المحافظ لشؤون الأمن بالهيئة العامة للجمارك محمد العلي النعيم, أن هذه العملية تمت بعد جمع الاستدلالات وإجراء التحريات اللازمة حول محاولة تهريب مواد ممنوعة تم إحباطها مؤخرًا في جمرك جسر الملك فهد، حيث توفرت أدلة على وجود كميات من المواد الممنوعة يتم تخزينها في أحد المنازل بمدينة الدمام، الأمر الذي استدعى تكوين فريق من الجمرك والتنسيق مع الجهات المختصة للقيام بعملية تفتيش المنزل الذي عُثر بداخله على تلك المواد التي تم ضبطها، مبينًا أنه تم أيضًا ضبط عدد من الأشخاص المقيمين بالمملكة. وأضاف النعيم: أنه بناءً على المعلومات التي يتم تبادلها مع الجانب البحريني من خلال المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات (رايلو) وبعد إجراء التحقيقات الأوليّة مع الأشخاص المضبوطين تبيّن وجود علاقة بينهم وبين أحد الأشخاص من أرباب السوابق بمملكة البحرين.

وأفاد النعيم أن هذه العملية التي تمت خارج الدائرة الجمركية تأتي وفقًا لنظام الجمارك الموحد الذي نص على أنه يحق لموظفي الجمارك في حال وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة - تفتيش أي بيت أو مخزن أو محل وفقاً للأنظمة والقانونين النافذة.

// انتهى //

23:44ت م

0258



الدمام 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسنفذت الجمارك السعودية في جسر الملك فهد, عملية تفتيش خارج الدائرة الجمركية بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمثلت في تفتيش أحد المنازل في المنطقة الشرقية يُستخدم كمستودع لتخزين الممنوعات، وأسفرت العملية عن ضبط 304 كيلوجرامات من ثمار القورو المحظورة، و173 زجاجة عطر من الماركات المقلدة، و57 كيساً من التنباك ، كانت جميعها مجهزة للبيع، إضافة إلى لوحتي مركبات، ومبالغ مالية بعملات مختلفة، وسندات قبض.وأوضح وكيل المحافظ لشؤون الأمن بالهيئة العامة للجمارك محمد العلي النعيم, أن هذه العملية تمت بعد جمع الاستدلالات وإجراء التحريات اللازمة حول محاولة تهريب مواد ممنوعة تم إحباطها مؤخرًا في جمرك جسر الملك فهد، حيث توفرت أدلة على وجود كميات من المواد الممنوعة يتم تخزينها في أحد المنازل بمدينة الدمام، الأمر الذي استدعى تكوين فريق من الجمرك والتنسيق مع الجهات المختصة للقيام بعملية تفتيش المنزل الذي عُثر بداخله على تلك المواد التي تم ضبطها، مبينًا أنه تم أيضًا ضبط عدد من الأشخاص المقيمين بالمملكة. وأضاف النعيم: أنه بناءً على المعلومات التي يتم تبادلها مع الجانب البحريني من خلال المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات (رايلو) وبعد إجراء التحقيقات الأوليّة مع الأشخاص المضبوطين تبيّن وجود علاقة بينهم وبين أحد الأشخاص من أرباب السوابق بمملكة البحرين.وأفاد النعيم أن هذه العملية التي تمت خارج الدائرة الجمركية تأتي وفقًا لنظام الجمارك الموحد الذي نص على أنه يحق لموظفي الجمارك في حال وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة - تفتيش أي بيت أو مخزن أو محل وفقاً للأنظمة والقانونين النافذة.// انتهى //23:44ت م0258

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.