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أوغلو يهدد أردوغان بدفاتر الإرهاب
متابعات الخليج 365 - متابعة
فتح رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، النار على الرئيس رجب طيب أردوغان، مهددًا إياه بكشف ما وصفه بـ”دفاتر الإرهاب”.
ولم يتضح ماهية هذه الدفاتر، وما تحويه من مؤامرات ودسائس ضد عدد من دول المنطقة، ويلعب أردوغان دور البطولة فيها، بحسب “سكاي نيوز”.
وقال داود أوغلو، في تصريحات صحفية موجهة إلى رفيقه السابق أردوغان: إن الكثير من دفاتر الإرهاب إذا فُتحت لن يستطيع أصحابها- أردوغان- النظر في وجوه الناس.
وجاء حديث أوغلو، في أعقاب اتهامه من جانب أردوغان، بالخيانة والعمل مع قوى غربية من أجل الإطاحة به.
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