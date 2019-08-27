الان تتابع الجوازات توضح حقيقة السماح للعسكريين بالسفر دون إذن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نفت المديرية العامة للجوازات الأنباء المتداولة بشأن السماح للعسكريين بالسفر إلى خارج البلاد دون الحصول على إذن بإجازة خارجية.
وقالت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد بهذا الشأن: “لا صحة حول ما يتم تداوله من السماح بسفر العسكريين دون إذن إجازة خارجية”.
وأضافت المديرية العامة للجوازات، أنه يشترط وجود وثيقة سفر من المرجع العسكري للسماح للعسكريين بالسفر خارج البلاد.
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