، قوات التحالف المشتركة تعترض وتُسقط طائرة بدون طيار "مسيَّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه السعودية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيَّرة)، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية (بخميس مشيط).
وأوضح العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار مصيرها الفشل - بفضل الله -، ويتخذ "التحالف" الإجراءات العملياتية كافة، وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات؛ وذلك لحماية المدنيين. مؤكدًا أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرًا نتيجة خسائرها البشرية بالعمليات العسكرية على الأرض، وما تسعى إليه من رفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية. مشددًا على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440 12:43 AM
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيَّرة)، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية (بخميس مشيط).
وأوضح العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار مصيرها الفشل - بفضل الله -، ويتخذ "التحالف" الإجراءات العملياتية كافة، وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات؛ وذلك لحماية المدنيين. مؤكدًا أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرًا نتيجة خسائرها البشرية بالعمليات العسكرية على الأرض، وما تسعى إليه من رفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية. مشددًا على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
، قوات التحالف المشتركة تعترض وتُسقط طائرة بدون طيار "مسيَّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه السعودية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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