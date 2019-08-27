- 1/3
- 2/3
- 3/3
يستضيف فريق الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء نظيره الهلال على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة ) ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
طرق الاتحاد أبواب هذا الدور بعد تغلبه على فريق ذوباهان الإيراني بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب ضمن دور الـ16 من منافسات للبطولة.
في الجانب الفني استقر مدرب الاتحاد سييرا على الأسماء نفسها التي شاركت في مباراتي دور الـ16.
ويخوض الاتحاد هذا اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور لكسب المباراة بفارق يعزز من تفوقه في لقاء الإياب لضمان التأهل لنصف نهائي البطولة.
أما الهلال الند الأقوى للاتحاد في هذه البطولة فيسعى إلى كسب المباراة وبفارق من الأهداف لتعزيز ثقته في مباراة الإياب والتي سيخوضها على أرضه وبين جمهوره.
بلغ الهلال هذا الدور بعد إقصائه للأهلي من البطولة بنتيجة المباراتين ضمن دور الـ16.
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440 12:34 AM
قمة سعودية بنكهة آسيوية .. ملعب الجوهرة الموعد المنتظرفي ربع نهائي دوري الأبطال .. الهلال يسعى لكسر المواجهات مع الاتحاد
يستضيف فريق الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء نظيره الهلال على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة ) ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
طرق الاتحاد أبواب هذا الدور بعد تغلبه على فريق ذوباهان الإيراني بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب ضمن دور الـ16 من منافسات للبطولة.
في الجانب الفني استقر مدرب الاتحاد سييرا على الأسماء نفسها التي شاركت في مباراتي دور الـ16.
ويخوض الاتحاد هذا اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور لكسب المباراة بفارق يعزز من تفوقه في لقاء الإياب لضمان التأهل لنصف نهائي البطولة.
أما الهلال الند الأقوى للاتحاد في هذه البطولة فيسعى إلى كسب المباراة وبفارق من الأهداف لتعزيز ثقته في مباراة الإياب والتي سيخوضها على أرضه وبين جمهوره.
بلغ الهلال هذا الدور بعد إقصائه للأهلي من البطولة بنتيجة المباراتين ضمن دور الـ16.
، في ربع نهائي دوري الأبطال .. الهلال يسعى لكسر المواجهات مع الاتحاد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر في ربع نهائي دوري الأبطال .. الهلال يسعى لكسر المواجهات مع الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.