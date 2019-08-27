، "الطفولة المبكرة".. بيئة دراسية جديدة لتحسين جودة التعليم وتطوير المواهب ،

محمد بن مسعود - الدمام - الوزارة قامت بتجهيز 1460 مدرسة لهذه المرحلة بفصول مستقلة للجنسين

انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 بالاهتمام بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وفي إطار عمل وزارة التعليم لزيادة أعداد الأطفال المستهدفين من خدمات الوزارة، بدأت في بناء وتجهيز 1460 مدرسة للطفولة المبكرة وتطبيق إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين للمعلمات مع مراعاة استقلالية فصول ومرافق البنين عن البنات.

وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة أنها تستهدف رفع نسبة الالتحاق في مرحلة رياض الأطفال إلى 95 % في 2030، مبيّنة أنه لن يتم إلغاء أو إيقاف جميع مدارس البنين في المملكة، وستعمل وفق الطريقة الاعتيادية، كما أنه يحق لولي الأمر تدريس ابنه في مدارس البنين دون إلحاقه في مدارس الطفولة المبكرة، وهي مسألة اختيارية للجميع واختيار تعليمي أفضل أمام أولياء الأمور واستثمار مستقبلي.

ويقصد بإسناد تدريس الصفوف الأولية بنين للمعلمات هو وجود الطلاب في الصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث الابتدائي) في فصول ودورات مياه مستقلة للبنين، وكذلك فصول ودورات مياه مستقلة للبنات في المدارس الابتدائية للبنات، ويتم تدريسهم من قِبل مُعلِّمات متخصصات بتدريس الصفوف الأولية.

ومن أبرز جهود وزارة التعليم، استعدادًا للموسم الدراسي المقبل، اعتماد مدارس الطفولة المبكرة وبدء التسجيل فيها للمستجدين في رياض الأطفال، والطلاب والطالبات المنقولين في الصفوف الأولية، وذلك في 1460 مدرسة عبر نظام نور.

ووضعت الوزارة خطة متكاملة للطفولة المبكرة، تنسجم مع قرار مجلس الوزراء والأوامر السامية ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة التعليم، وحصول كل طفل على فرص التعليم الجيد، وفق خيارات متنوعة، وأسندت الوزارة تدريس الصفوف الأولية بنين إلى معلمات متخصصات، من خلال إعادة تأهيل المدارس الحكومية القائمة وتطويرها، مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى مستقلة للبنات.

وتشكل مدارس الطفولة المبكرة رياض الأطفال المستوى الثاني والثالث، والصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث) بنين وبنات في المرحلة الابتدائية من سن 4 سنوات حتى 9 سنوات، وسيكون التركيز الأكبر على مراحل التعليم المبكر، من خلال توفير تعليم يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتطوير المواهب وبناء الشخصية، وتعزيز دور المعلم ورفع تأهيله، وإعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية، وذلك كخطوة أولى لمرحلة الإسناد.

وبذلت الوزارة جهودًا كبيرة، لإنجاز المبادرة في وقت قصير، لا يتجاوز خمسة أشهر، وواصلت العمل ليل نهار خلال فصل الصيف لتأهيل 3,313 فصلاً دراسيًا في رياض الأطفال، لاستيعاب 82,825 ألف طالب وطالبة، وتجهيز 3,483 فصلاً دراسيًا للصفوف الأولية في مدارس الطفولة المبكرة لاستيعاب 80,675 ألف طالب وطالبة مع بداية العام.

وتسعى مدارس الطفولة المبكرة إلى زيادة فرص الالتحاق برياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في الطفولة المبكرة ، وأيضًا الاستثمار الأمثل للمساحات في مباني مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم، وكذلك توسيع فرص الالتحاق جغرافيًا لرياض الأطفال لتشمل جميع مناطق المملكة، وتطوير إطار علمي لتوفير تعليم الطفولة المبكرة، وأخيرًا توفير تعليم يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتطوير المواهب وبناء الشخصية، وتعزيز دور المعلم ورفع تأهيله وإعداد مناهج تعليمية متطورة.