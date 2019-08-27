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تحقق شرطة العاصمة المقدسة في قضية وفاة طفل يبلغ 4 سنوات عليه آثار شبهة جنائية.
وتفصيلاً، وبحسب معلومات "الخليج 365"، استقبل مستشفى الولادة والأطفال مساء اليوم طفلاً متوفى يبلغ من العمر أربع سنوات، وعليه آثار شبهة جنائية، فيما قدم الكادر الطبي للجهات الأمنية بلاغاً عن الحادثة.
وبعد انتقال دوريات الأمن وجد أن أحد أقارب الطفل هو من ضربه، وهو من أوصله للمستشفى، بحسب إفادته.
ولازالت التحقيقات جارية مع أطراف القضية لمعرفة ملابسات الحادثة تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
"ولادة مكة" تستقبل طفلاً متوفى عليه آثار شبهة جنائية و"الشرطة" تحققهادي العصيمي الخليج 365 2019-08-27
تحقق شرطة العاصمة المقدسة في قضية وفاة طفل يبلغ 4 سنوات عليه آثار شبهة جنائية.
وتفصيلاً، وبحسب معلومات "الخليج 365"، استقبل مستشفى الولادة والأطفال مساء اليوم طفلاً متوفى يبلغ من العمر أربع سنوات، وعليه آثار شبهة جنائية، فيما قدم الكادر الطبي للجهات الأمنية بلاغاً عن الحادثة.
وبعد انتقال دوريات الأمن وجد أن أحد أقارب الطفل هو من ضربه، وهو من أوصله للمستشفى، بحسب إفادته.
ولازالت التحقيقات جارية مع أطراف القضية لمعرفة ملابسات الحادثة تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
12:20 AM
قريبه الذي أوصله للمستشفى هو من ضربه
تحقق شرطة العاصمة المقدسة في قضية وفاة طفل يبلغ 4 سنوات عليه آثار شبهة جنائية.
وتفصيلاً، وبحسب معلومات "الخليج 365"، استقبل مستشفى الولادة والأطفال مساء اليوم طفلاً متوفى يبلغ من العمر أربع سنوات، وعليه آثار شبهة جنائية، فيما قدم الكادر الطبي للجهات الأمنية بلاغاً عن الحادثة.
وبعد انتقال دوريات الأمن وجد أن أحد أقارب الطفل هو من ضربه، وهو من أوصله للمستشفى، بحسب إفادته.
ولازالت التحقيقات جارية مع أطراف القضية لمعرفة ملابسات الحادثة تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
، "ولادة مكة" تستقبل طفلاً متوفى عليه آثار شبهة جنائية و"الشرطة" تحقق ،
المصدر : الخليج 365
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