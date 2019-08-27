تفاصيل ماراثون الهجن ضمن مهرجان ولي العهد السعودي.. الجوائز 694 ألف ريال

ينشر موقع عرب نيوز تفاصيل ماراثون الهجن ضمن مهرجان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز النسخة الثانية، حيث أن الماراثون يقام في ميدات الطائف لمسافة 10 كيلو متر للمشتركين في هذا الماراثون.

ويتضمن ماراثون الهجن ضمن مهرجان ولي العهد للهجن 4 أشواط “بكار – قعدان” الأول والثاني محلية، والثالث والرابع دولية، والذي يقام الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019.

جوائز ماراثون ولي العهد للهجن

ورصد المسئولون عن مهرجان ولي العهد للهجن جوائز مالية للفائزين بأول خمسة مراكز في الماراثون وقيمة الجوائز 694 ألف ريال سعودي، على أن يتم توزيع قيمة الجائزة على الفائزين على النحو التالي: المركز الأول في الشوطين المحلية جائزة قدرها 100 ألف ريال سعودي، والمركز الثاني 75 ألف ريال سعودي، والمركز الثالث 50 ألف ريال سعودي، والرابع 30 ألف ريال سعودي، والخامس 20 ألف ريال سعودي.

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أما بالنسبة لجوائز الأشواط الدولية فخصصت إدارة المهرجان الجوائز على النحو التالي: المركز الأول في جائزة قدرها 30 ألف ريال سعودي، والمركز الثاني 15 ألف ريال سعودي، والمركز الثالث 10 آلاف ريال سعودي، والمركز الرابع مبلغ 9 آلاف ريال سعودي، و 8 آلاف ريال سعودي للفائز بالمركز الخامس.

وشدد المركز الإعلامي الخاص بمهرجان ولي العهد السعودي للهجن على ضرورة التزام جميع المشاركين في الماراثون بالالتزام بتعليمات وشروط المشاركة والشروط العامة.

وأكدت في بيان أن لجنة التحكيم والخط تعمل على رصد الهجن المتنافسة بدقة باستخدامها تقنية الكاميرات المثبتة ونظام الفيديو في خط النهاية لضمان دقة النتائج، وستقوم بإعلان النتائج في حينه.