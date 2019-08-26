فيديو.. حصاد الجولة الثانية من الدوري الإسباني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار، مساء الأحد، على منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني "لا ليجا"، التي شهدت عودة برشلونة، حامل اللقب، لدرب الانتصارات، وتعثر غريمه ريال مدريد.

وحقق البارسا فوزا عريضا على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5-2، ليحصد أول 3 نقاط له في الموسم الجديد، بعد خسارته بهدف دون رد في الجولة الأولى أمام أتلتيك بلباو، ليرتقي للمركز التاسع في الترتيب.

وشهدت المباراة غياب ليونيل ميسي ولويس سواريز الثنائي الهجومي للبارسا، وذلك بداعي الإصابة.

في المقابل سقط الريال في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع ضيفه بلد الوليد، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن إشبيلية وأتلتيكو مدريد ثنائي الصدارة.

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وشارك الكولومبي جيمس رودريجيز في التشكيلة الأساسية للفريق الملكي أمام بلد الوليد، في أول ظهور له مع الفريق بعدما قضى موسمين في بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة، علما بأنه تعرض لإصابة في المباراة قد تتسبب في إبعاده لمدة 3 أسابيع تقريبا.

وفاز أتلتيكو على مضيفه ليجانيس بهدف دون رد، لينهي عقدة ملعب "بوتاركي"، الذي تعادل عليه في زياراته الـ3 السابقة بالدوري.

"العين الرياضية" تستعرض في الفيديو التالي أبرز أرقام وحقائق الجولة الثانية من الدوري الإسباني، فتعرف عليها.