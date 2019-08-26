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تعكس اهتمام الدولة بالتعليم.. صورة تاريخية لوظائف مدراء ومعلمين
متابعات الخليج 365 - الرياض
يعتبر التعليم ضمن أهم القطاعات التي تهتم بها المملكة منذ نشأتها، فمن مديرية المعارف سابقًا إلى وزارة المعارف مرورًا بوزارة التربية والتعليم ووصولًا إلى وزارة التعليم حاليًّا، يستقطب القطاع الخبراء والمديرين والمعلمين الكفء لشغل الوظائف التعليمية.
وبينت صورة ضوئية، إعلانًا من مديرية المعارف، تعلن خلاله عن حاجتها الماسة إلى 4 مدراء براتب 550 قرشًا في الشهر لكل مدير، وإلى 4 أستاذة براتب 440 قرشًا لكل أستاذ، وذلك للمدارس المراد تأسيسها بالنماص ومحايل ومشيط ورجال ألمع.
وبحسب الإعلان، طالبت مديرية المعارف كل من أنس في نفسه الرغبة والكفاءة أن يراجع المديرية للتقديم.
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