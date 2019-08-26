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ميشال سليمان: حزب الله يعطل الإستراتيجية الدفاعية للبنان!
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد الرئيس اللبناني السابق، ميشال سليمان، أن الإستراتيجية الإقليمية التي تنتمي لها ميليشيات حزب الله الموالية لإيران تعطل الإستراتيجية الدفاعية الوطنية عن لبنان.
وقال سليمان الذي كان رئيسًا للبنان بين عامي (2008-2014) في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية”، مساء الاثنين: إن إستراتيجية هذه الميليشيات لا تتناسب مع إستراتيجية الداخلية الخاصة بالدفاع عن لبنان وليس عن أي مكان آخر.
ولفت الرئيس اللبناني السابق إلى أن بلاده لم تتوصل بعدُ إلى إقرار الإستراتيجية الدفاعية، وهي باختصار: “قرار سياسي للدولة وقرار عسكري للجيش والاستفادة من إمكانيات من حزب الله بإمرة الجيش عند اللزوم، وهذه بصورة مؤقتة حتى يأتي السلاح وتسليح الجيش”.
وأشار إلى أن الدولة اللبنانية يمكن أن يصبح قرارها بيدها في حال أُقرت الإستراتيجية الدفاعية التي عمل من أجلها لسنوات طويلة.
وتحدث الرئيس السابق عن إعلان بعبدا عام 2012 الخاص بتحييد لبنان من صراعات المحاور؛ لأن ارتباط حزب الله أو غيره بالإستراتيجية الإقليمية يعطل الإستراتيجية الوطنية اللبنانية.
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