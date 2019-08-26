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صبيا تشيع شهيد الواجب سلطان حبيب
متابعات الخليج 365 - علي مدخلي - جازان
أدى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود وجموع المصلين صلاة الميت، بجامع الخالدية بمحافظة صبيا، على شهيد الواجب العريف سلطان حسين سلطان حبيب، من منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.
وعقب الصلاة، نقل محافظ صبيا، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لذوي الشهيد كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، لذوي الشهيد، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وأشاد بما يقدمه منسوبو القوات المسلحة ومختلف القطاعات العسكرية من تضحيات وواجب ديني ووطني للدفاع عن الدين والوطن، وهو محل فخر واعتزاز للجميع.
وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأدّى الصلاة على الشهيد مع محافظ صبيا، عدد من ضباط ومنسوبي القوات المسلحة وعدد من المسؤولين والمشايخ وجمع من أهالي المحافظة.
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