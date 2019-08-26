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5 عادات صحية للطلاب تساعدهم على النجاح
متابعات الخليج 365 - الرياض
شددت وزارة الصحة، على أن اتباع الطلاب منذ أول أعوامهم الدراسية حتى الجامعة خمس عادات، تساعدهم على النجاح.
وأوضحت وزارة الصحة أن النجاح في الدراسة يرتبط باتباع الطلاب عادات معينة تبدأ منذ التحاقه بالدراسة إلى التخرج، وهي: النوم والاستيقاظ مبكرًا، وتناول وجبة إفطار صحية، وممارسة 150 دقيقة رياضة في الأسبوع.
وقالت الصحة: إنه من المهم للغاية تناول الفواكه والخضراوات والألبان، باعتبارها وجبات صحية خفيفة، مع تناول الاحتياج اليومي من السوائل، وأيضًا الحرص على النظافة الشخصية والاستحمام اليومي.
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