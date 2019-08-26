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2019-08-26 ولي العهد يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء باكستان لبحث تطورات المنطقة متابعات الخليج 365 - واس تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، كما اطلع سمو ولي العهد خلال الاتصال من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير.









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