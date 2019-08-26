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اختلفت مع زوجها فكسرت أنفه!
متابعات الخليج 365 - متابعة
اعتدت سيدة عربية على زوجها الكويتي بالضرب؛ بسبب خلافات زوجية.
وتسببت السيدة في إصابة بكسر في الأنف؛ ما دفعه إلى تسجيل جناية اعتداء بالضرب بحقها، بحسب صحيفة “الرأي”.
وتقدم الزوج إلى أحد المخافر في محافظة حولي ووجهه تملؤه اللفافات الطبية، وقدم تقريرًا طبيًّا يفيد بتعرضه لإصابات في الوجه وكسر في الأنف، وعندما سأله رجال الأمن عن هوية الفاعل، أجاب بأنها زوجته، شريكة حياته.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله: إن الزوج روى للأمنيين أنه دخل في خلافات مع شريكة حياته في منزلهما، ولما احتدم الخلاف وغضبت الزوجة، اعتدت عليه بالضرب القاسي؛ ما أدى إلى إصابته في الوجه.
وأوضح المصدر أنه تم تصنيف القضية على أنها جناية اعتداء بالضرب؛ بسبب خطورة الإصابات التي تعرّض لها الزوج، وأحيلت القضية للتحقيق، وجاري ضبط الزوجة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
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