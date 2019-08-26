النمر: غالبية جلطات القلب لدى الشباب مكتسبة وهذه أسبابها

2019-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أن غالبية جلطات القلب لدى الشباب (تحت عمر 40 سنة) مكتسبة، وليست وراثية كما يعتقد البعض.

Advertisements

وأضاف النمر أن العوامل المكتسبة التي تسبب جلطات القلب منها، ارتفاع الكلسترول، والتدخين، والسكري، والضغط، والتوتر النفسي الاجتماعي، وقلة الرياضة، قلة تناول الخضروات والفواكه.

ولفت إلى أن الغالبية العظمى من الوفيات المفاجئة هي بسبب أمراض شرايين القلب، وبالذات جلطة القلب الحادة.