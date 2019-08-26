إذاعة جدة تبث على الهواء من سوق عكاظ

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي

تشارك اذاعة جده في تغطيات سوق عكاظ خلال نسخته الـ ١٣ هذا العام بفريق متكامل من الاذاعة الخارجية من مذيعين ومخرجين.

وكشف مدير البرامج والإعداد سلطان الروقي ان سوق عكاظ يحمل ارث تاريخي وحضاري منذ ١٥٠٠ عام يعكس تراث الشعوب العربيه وهذا العام مختلفا بمشاركة ١١ دوله تعرض ثقافتها وحضارتها ومأكولاتها المتوارثه وفنونها المتنوعه وتبادر اذاعة جده بتغطية الجوانب المثريه في هذا الكرنفال العربي الكبير.

ولفت الروقي بان نائب رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون لشؤون الاذاعة الدكتور عادل الحارثي هو من يرسم ويتابع كل نجاحات الاذاعة

والزميل مدير عام الاذاعة فيصل العيافي يشرف يومي ويقوم بزيارة لموقع البث والوقوف أولا بأول على نجاح وخطة العمل وإدراج فعاليات موسم الطائف ضمن خطة البرنامج

هذا وتقدم الاذاعه تقارير يوميه من لقاءات مع عدد من الضيوف والزوار واستطلاعات الراي حول الخدمات ونفذوا على الهواء مايصل ٢٠ ماده اذاعيه متواءمه مع ابرز مايدور في جنبات السوق