شكرا لقرائتكم "التعليم" تسلم إدارات المناطق والمحافظات 82 مليون نسخة من المناهج الدراسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - سعد الغشام | منذ 6 ساعات في 26 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 26 أغسطس 2019 / 18:59

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري، أن الوزارة سلمت جميع الكتب الدراسية لإداراتها في مناطق ومحافظات المملكة، لضمان بداية عام دراسي جاد ومكتمل التجهيزات، مشيرة إلى ترحيل 82 مليون نسخة لجميع مراحل التعليم، قطعت خلالها الشاحنات الناقلة 1.3 مليون كيلو متر، بواقع 1700 رحلة برية، وفق خطة سير عمل واضحة، وفرق ميدانية تعمل لمتابعة وصولها، وإعداد تقارير ميدانية من واقع ماتم تسليمه لمستودعات إدارات التعليم.



وأشارت الشهري، إلى إعلان إدارات التعليم خلال اليومين الماضيين استلامها الكتب الدراسية بشكل كامل، وتوزيعها على المدارس قبل وصول الطلبة والطالبات إلى مقاعد الدراسة، مبينة أن عدد كتب الفصل الدراسي الأول التي تمت مراجعتها بلغ 922 كتاباً لجميع مراحل التعليم العام والموازي، وفق إجراءات تضمنت المراجعة العلمية والتربوية للكتب، إضافة إلى مراجعة وتعديل الصور والرسومات، والمراجعة والاعتماد من عدة لجان.

وقالت المتحدثة، إنه تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات والعمليات الإضافية لكتب المرحلة الابتدائية، مشتملة على تصميم فني جديد مشوق لكتب اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأسرية، وتعزيز دور الأسرة من خلال أنشطة خاصة مرتطبة بالمادة، وإبراز مهارات الإملاء والكتابة في كتب اللغة العربية، وربطها مع بوابة عين التعليمية، وإضافة QR خاص لتحسين مهارات الاستماع وتلاوة القرآن من خلال بوابة "عين".

ولفتت إلى أن عملية تطوير الكتب شملت ربط التعليم بالتقنية لخلق بيئة تعليمية قادرة على مواكبة التطور التقني المتسارع، وتوفير مادة علمية متميزة ومتكاملة تتماشى وتتناسب مع التوجهات المستقبلية في مجالات التعليم، إضافة إلى إيجاد كتاب تفاعلي ينقل الطالب والمعلم الى بيئة تعليمية أكثر ثراءً وتوسعاً.