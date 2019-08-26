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جيبوتي تستنكر إطلاق صواريخ باليستية باتجاه جيزان

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محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 11 ساعة في 26 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 26 أغسطس 2019 / 14:16

أعربت جيبوتي عن استنكارها لإطلاق الميليشيا الحوثية 6 صواريخ باليستية من محافظ صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة جيزان، وعدت المحاولة "اعتداءً صارخاً على القانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية".


وأشادت جيبوتي بالقدرة الدفاعية العالية الاحترافية لقوات التحالف التي تعاملت مع هذا الاعتداء بكفاءة واقتدار، مؤكدة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة.
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