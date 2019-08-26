السعودية | محمد بن سلمان يبحث مع عمران خان تطورات الأوضاع بالمنطقة

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يبحث مع عمران خان تطورات الأوضاع بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، الاثنين، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، كما اطلع ولي العهد خلال الاتصال من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير.

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وكانت باكستان، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها ستحيل النزاع على كشمير مع الهند إلى محكمة العدل الدولية، بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم هذا الشهر، الأمر الذي أثار غضب إسلام أباد.

يشار إلى أن إقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة منقسم بين باكستان والهند، وتزعم كل منهما السيادة عليه كاملا.

وتفاقمت التوترات منذ الخامس من أغسطس/آب الجاري عندما فرضت نيودلهي تدابير أمنية مشددة وخفضت وضع الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم بعدما كان ينعم بحكم ذاتي.