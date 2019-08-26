، "الأمن السيبراني" يخرّج 100 شاب وشابة من "معسكر طويق" وإطلاق أكاديمية بجامعة "نورة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الدكتور الغامدي": هدفنا مبرمج واحد من 100 سعودي بحلول العام 2030م

خرّج الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الدفعة الأولى من "معسكر طريق السيبراني" الذين بلغ عددهم 100 شاب وشابة، تم اختيارهم من بين 32 ألف متقدم ومتقدمة، فيما أعلن عن إنشاء أكاديمية طويق المتخصصة في التقنيات المتقدمة، ومقرها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بحلول العام 2020م.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الأمن السيبراني والبرمجة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، إنه تم تخريج 100 شاب وفتاة من ‫معسكر طويق، تم توظيفهم جميعاً اليوم، وسنصل في الأعوام القادمة بإذن الله إلى مبرمج واحد من كل 100 سعودي بحلول العام 2030م.

وأضاف أن الخريجين تم تأهيلهم وظيفياً بما يتناسب مع متطلبات أسواق العمل والإبداع في شتّى مجالاتها، مبيناً أن جميع الخريجين حصلوا على وظيفة في شركات سعودية حيث بلغ عدد العروض 300%، وبلغ متوسط الراتب 15 ألف ريال لكل موظف.

وأبان "الغامدي" أن مجالات الأمن السيبراني والبرمجة من أهم المجالات الوظيفية في العقد القادم، معلناً عن إطلاق ‫أكاديمية طويق المتخصصة في التقنيات المتقدمة داخل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بحلول العام 2020م، مؤكداً أن الحاجة الملحة لمختصين في مجال الأمن السيبراني دعت إلى إطلاق معسكر طويق السيبراني وعدد المتقدمين فاق حاجز الـ32 ألفاً.

‏وجاءت أسماء العشرة الأوائل في معسكر طويق السيبراني كما يلي: ريم الزهراني، محمد الشاوي، سارة القحطاني، مشاري مهدي، ريان نايته، باسل البراك، الهنوف الحربي، يونس نقيدان، عثمان العتيبي، شذى الشمراني.

وجاء معسكر طويق السيبراني في شكل سبع مراحل رئيسة، دورة اختبار الاختراق (المستوى التأسيسي)، دورة الهاكر الأخلاقي المعتمد، ودورة اختبار الاختراق (المستوى المتقدّم)، ودورة التحقيق الجنائي الرقمي، ودورة الاستجابة للحوادث الرقمية، ودورة تحليل البرمجيات الضارّة، وأخيراً مسابقة التقط العلم والتي سيتنافس فيها المتدربون والمتدربات على حل تحديات بالأمن السيبراني محاكية للواقع.

وفي نهاية كل أسبوع من أسابيع المعسكر يتم إقامة لقاء تقني يجمع طلاب المعسكر مع أبرز المختصين في مختلف مجالات الأمن السيبراني على مستوى العالم لتبادل المعرفة والنقاش، حيث أتيحت الفرصة للمختصّين ليكونوا متحدّثين في هذه اللقاءات.

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