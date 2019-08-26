، "فيتوريا": النتيجة ليست جيدة وسنكون أفضل في العودة .. "تشافي": "النصر" قوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعتبر المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا أن نتيجة مباراة فريقه اليوم أمام السد القطري لم تكن جيدة جدًا.

وكان النصر قد نجح في الفوز على الفريق القطري بهدفين لهدف في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال فيتوريا إن فريقه قدم مباراة كبيرة استحق على إثرها الفوز واعدًا جماهير الفريق بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة كما امتدح لاعبه جوليانو الذي اعتبره مديرًا فنيًا للفريق داخل الملعب .

المدير الفني للسد القطري، الإسباني تشافي أرجع نتيجة المباراة لقوة النصر مبديًا أمله في تحقيق نتيجة تمكنه من التأهل في مباراة العودة التي اعتبرها صعبة لوجود الهداف حمدالله وثنائيته مع المغربي امرابط.