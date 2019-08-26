، "تعليم الليث" ينهي توزيع المقررات الدراسية على مدارس البنين والبنات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحازمي": لتعزيز الاستعداد لانطلاقة ناجحة وجادة للعام الدراسي الجديد

أنهت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في إدارة المستودعات المركزية توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، إلى كافة مكاتب التعليم ومدارس الليث (بنين وبنات) بمختلف المراحل الدراسية.

صرح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أن ذلك يأتي في إطار الجهود الكبيرة لتعزيز الاستعداد لانطلاقة ناجحة وجادة لبدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، مؤكداً أن الإدارة قد سخرت كافة إمكاناتها البشرية والمادية لإتمام عملية الفرز والتوزيع قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف.

مشيداً في ذات الوقت بالدعم الكبير والإنفاق السخي الذي يجده قطاع التعليم من ولاة الأمر يحفظهم الله.

وحث "الحازمي" الطلاب والطالبات على المحافظة على الكتاب المدرسي لأهميته الدينية والعلمية والمادية، كما عبر عن بالغ شكره وتقديره لمنسوبي المستودعات المركزية والفرعية على جهودهم وتعاونهم من خلال العمل على فترتين صباحية ومسائية خلال الفترة الماضية بكل إخلاص وإتقان وتفان.

وقال مدير المستودعات المركزية بتعليم الليث وعضو لجنة الاستعداد المدرسي طلق بن دخيل الله الثعلبي: أجريت عملية الصرف والترحيل بكل يسر وسهولة وبدون أي عوائق، وكل ذلك بتوفيق من الله عز وجل ثم بدعم وتوجيه مدير التعليم وإشرافه المباشر على مجريات التوزيع.

وتابع: فور وصول المقررات الدراسية للمستودعات من المطابع تم تشكيل فريق عمل من الزملاء بالمستودعات المركزية بالإدارة ومستودعات مكاتب التعليم بمحافظة أضم ومركز ربوع العين لتوزيعها وترحيلها بالتنسيق مع قادة وقائدات المدارس لضمان وصولها في وقت قياسي لهم.

وطالب " الثعلبي " قادة وقائدات المدارس بجرد وفرز المقررات الدراسية والتأكد بأنها مطابقة لاستمارات الصرف وفق برنامج نور، وفي حال وجود عجز مخاطبة قسم المقررات المدرسية في الإدارة بالعجز إن وجد.

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