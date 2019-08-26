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علمت "الخليج 365" من مصادرها أن قرارًا ملكيًّا صدر مؤخرًا، يقضي بتفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالإشراف على سير أعمال جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وأصدر وزير الطاقة والصناعة المشرف على سير أعمال الجامعة قرارًا، يتضمن تشكيل مجلس مؤقت للجامعة برئاسة الوزير، وعضوية مدير الجامعة والوكلاء والعمداء، واستمرار العمل باللوائح والأنظمة الداخلية للجامعة التي لا تتطلب الحصول على موافقات من جهات خارج الجامعة.
مصادر "الخليج 365": أمر ملكي يقضي بإشراف "وزارة الطاقة" على "جامعة الملك فهد للبترول"حامد العلي الخليج 365 2019-08-26
علمت "الخليج 365" من مصادرها أن قرارًا ملكيًّا صدر مؤخرًا، يقضي بتفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالإشراف على سير أعمال جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وأصدر وزير الطاقة والصناعة المشرف على سير أعمال الجامعة قرارًا، يتضمن تشكيل مجلس مؤقت للجامعة برئاسة الوزير، وعضوية مدير الجامعة والوكلاء والعمداء، واستمرار العمل باللوائح والأنظمة الداخلية للجامعة التي لا تتطلب الحصول على موافقات من جهات خارج الجامعة.
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
10:48 PM
الوزير يُصدر قرارًا يتضمن تشكيل مجلس مؤقت للجامعة
علمت "الخليج 365" من مصادرها أن قرارًا ملكيًّا صدر مؤخرًا، يقضي بتفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالإشراف على سير أعمال جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وأصدر وزير الطاقة والصناعة المشرف على سير أعمال الجامعة قرارًا، يتضمن تشكيل مجلس مؤقت للجامعة برئاسة الوزير، وعضوية مدير الجامعة والوكلاء والعمداء، واستمرار العمل باللوائح والأنظمة الداخلية للجامعة التي لا تتطلب الحصول على موافقات من جهات خارج الجامعة.
، مصادر "الخليج 365": أمر ملكي يقضي بإشراف "وزارة الطاقة" على "جامعة الملك فهد للبترول" ،
المصدر : الخليج 365
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