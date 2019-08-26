، ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الوزراء الباكستاني ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة. كما اطلع سمو ولي العهد خلال الاتصال من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير.
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الوزراء الباكستانيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-26
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة. كما اطلع سمو ولي العهد خلال الاتصال من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير.
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
10:40 PM
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة. كما اطلع سمو ولي العهد خلال الاتصال من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير.
، ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الوزراء الباكستاني ،
المصدر : الخليج 365
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