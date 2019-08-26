بعد عودتها للمنزل ثلاثينية في حائل تقرر الانتحار بهذه الطريقة.. ومصدر يكشف السبب

تحقق شرطة المنتزه بحائل، في حادثة انتحار سيدة تبلغ من العمر 36 عاماً، صباح اليوم .

وكانت الجهات الأمنية والصحية قد باشرت صباح اليوم، بلاغاً عن انتحار سيدة بحي المنتزه الشرقي .

وذكرت مصادر ، بحسب سبق ، أن السيدة كانت قد تلقت، فجر اليوم، علاجاً طبياً؛ إثر مرض نفسي مزمن تعاني منه، إلا أنها بعد عودتها للمنزل، وضعت لحياتها حداً، بشنق نفسها.

وقد نُقِل جثمان المتوفاة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.