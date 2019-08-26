دشّن مدير جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، اليوم الإثنين، الأعمال التنفيذية للمسح الميداني الأثري للموسوعة، بقاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري، بحضور فريق عمل الموسوعة، وممثل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد منير.
وأكد مدير الجامعة، أن هذا المشروع يهدف لتوثيق وحصر وجمع ما تزخر به منطقة جازان من آثار تاريخية، وتطوير منهجية علمية وميدانية للتنقيب عنها وتوثيقها.
وأضاف الدكتور القحطاني، أن مشروع موسوعة آثار جازان سيمثل إضافة نوعية للمنطقة وللوطن عمومًا، لافتًا إلى أن الجميع سيحتفل قريبًا بتحقيق هذا الإنجاز.
وعن أهداف المشروع، أوضح عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور حسن خرمي والمشرف التنفيذي على الموسوعة، أن هذا المشروع النوعي والفريد يهدف لحصر وتوثيق التراث الإنساني والتاريخي لمنطقة جازان، إلى جانب المحافظة عليه وتسويقه بما يتوافق ولغة العصر، ونقلها إلى الأجيال القادمة.
وبين رئيس قسم السياحة والآثار الدكتور علي بن محمد عواجي رئيس الفريق العلمي للموسوعة، أن العمل لإنجاز الموسوعة يتكون من مرحلتين، حيث سيتم في المرحلة الأولى جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوعات الموسوعة الموجودة بالمراجع العربية والأجنبية، والعمل الميداني «المسح الأثري الميداني للمواقع والمناطق والمباني الأثرية والمتاحف العامة والخاصة»، فضلًا عن تصنيف وترتيب المادة العلمية وإعداد المساقط والخرائط.
أما المرحلة الثانية، فسيتم خلالها العمل على استكتاب بعض المتخصصين في المواد العلمية المختارة للموسوعة، والمراجعة العلمية اللغوية للموسوعة، وانتهاء بطباعة الموسوعة.
من جهته، سلّم مدير الجامعة عددًا من القطع الأثرية لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والتي نقّبت وعثرت عليها الجامعة في موقع المنارة بناءً على الاتفاقية الموقّعة بين الجامعة والهيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مدير جامعة جازان يدشن المسح الميداني لموسوعة الآثار بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.