بالصور.. مدير جامعة جازان يدشن المسح الميداني لموسوعة الآثار بالمنطقة

دشّن مدير جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، اليوم الإثنين، الأعمال التنفيذية للمسح الميداني الأثري للموسوعة، بقاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري، بحضور فريق عمل الموسوعة، وممثل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد منير.

وأكد مدير الجامعة، أن هذا المشروع يهدف لتوثيق وحصر وجمع ما تزخر به منطقة جازان من آثار تاريخية، وتطوير منهجية علمية وميدانية للتنقيب عنها وتوثيقها.

وأضاف الدكتور القحطاني، أن مشروع موسوعة آثار جازان سيمثل إضافة نوعية للمنطقة وللوطن عمومًا، لافتًا إلى أن الجميع سيحتفل قريبًا بتحقيق هذا الإنجاز.

وعن أهداف المشروع، أوضح عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور حسن خرمي والمشرف التنفيذي على الموسوعة، أن هذا المشروع النوعي والفريد يهدف لحصر وتوثيق التراث الإنساني والتاريخي لمنطقة جازان، إلى جانب المحافظة عليه وتسويقه بما يتوافق ولغة العصر، ونقلها إلى الأجيال القادمة.

Advertisements

وبين رئيس قسم السياحة والآثار الدكتور علي بن محمد عواجي رئيس الفريق العلمي للموسوعة، أن العمل لإنجاز الموسوعة يتكون من مرحلتين، حيث سيتم في المرحلة الأولى جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوعات الموسوعة الموجودة بالمراجع العربية والأجنبية، والعمل الميداني «المسح الأثري الميداني للمواقع والمناطق والمباني الأثرية والمتاحف العامة والخاصة»، فضلًا عن تصنيف وترتيب المادة العلمية وإعداد المساقط والخرائط.

أما المرحلة الثانية، فسيتم خلالها العمل على استكتاب بعض المتخصصين في المواد العلمية المختارة للموسوعة، والمراجعة العلمية اللغوية للموسوعة، وانتهاء بطباعة الموسوعة.

من جهته، سلّم مدير الجامعة عددًا من القطع الأثرية لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والتي نقّبت وعثرت عليها الجامعة في موقع المنارة بناءً على الاتفاقية الموقّعة بين الجامعة والهيئة.