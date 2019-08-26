مصرع ثلاثينية معتلة نفسيًّا بحائل.. غافلت أهلها وقفزت داخل خزان

كشفت مصادر «عاجل»، أن الجهات الأمنية والإسعافية باشرت صباح اليوم بلاغًا عن وفاة فتاة تبلغ من العمر٣٥ عامًا بحائل، إثر غرقها بخزان مياه المنزل.

وقالت المصادر: إن ثلاثينية عزباء تعاني من اعتلال نفسي غافلت عائلتها وقفزت داخل خزان المياه التابع للمنزل.

وأكدت مصادر «عاجل» أن الفتاة التي خرجت من مستشفى الصحة النفسية بحائل، قبل وقت قصير، كانت تهدد برمي نفسها داخل خزان المياه؛ ما جعل والدتها المسنة (70 عامًا) تغلق الأبواب حرصًا عليها.

وأشارت إلى أن والدة الفتاة المسنة استيقظت اليوم في العاشرة صباحًا لتجد ابنتها تقوم بإرجاع المفاتيح وتختفي بعدها، مشيرة إلى أنه بعد البحث عنها وجدوها داخل خزان المياه.