أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة.. الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية غدًا الثلاثاء، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق «جازان، عسير، الباحة» ومرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًا، تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق «القصيم، حائل، تبوك، الجوف».

وتوقعت «هيئة الأرصاد»، تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

ووفق «هيئة الأرصاد» تُسجل «حفر الباطن» أعلى درجات الحرارة بـ46 درجة، فيما كانت أدنى درجة حرارة من نصيب «أبها» بـ17 درجة.

Advertisements

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة شرقية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وفي وقت سابق من اليوم، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على سبع مناطق بالمملكة، اليوم الإثنين وليلة الثلاثاء.

وقال، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متوقع اليوم الإثنين وليلة الثلاثاء -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان والجوف وتبوك، ورياح على ساحل الغربي من المملكة».