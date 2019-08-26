تعميم من «تعليم جدة» بشأن المقاصف المدرسية

أكدت مصادر «عاجل»، أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، أصدرت تعميمًا اليوم الإثنين، بشأن آلية تشغيل المقاصف المدرسية، مطالبة بسرعة إنهاء التعاقد مع متعهد تشغيل المقصف المدرسي، بعد ملاحظته ضعف الإنجاز في هذا الجانب حتى الآن.

وأوضحت المصادر، أن مدير تعليم جدة الدكتور سعد بن بركي المسعودي، أكد ضرورة الانتهاء من إجراءات الاتفاق المبدئي مع المتعهدين وتزويد إدارة خدمات الطلاب بإشعار الاتفاق المبدئي لتشغيل المقصف المدرسي، قبل نهاية يوم الخميس الموافق ٢٩/١٢.

وأشارت إلى أن مدير تعليم جدة حمَّل قائد وقائدة المدرسة كامل المسؤولية عن أي تأخير في التعاقد مع الجهات الرقابية.