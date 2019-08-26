التعليم: وصول جميع الكتب الدراسية إلى الإدارات في المناطق والمحافظات

أكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، للتعليم العام ابتسام الشهري، أن الوزارة رحلت جميع الكتب الدراسية لإداراتها في مناطق ومحافظات المملكة؛ لضمان بداية عام دراسي جاد ومكتمل التجهيزات، مشيرة إلى ترحيل أكثر من ٨٢ مليون نسخة لجميع المراحل.

وأضافت الشهري، في بيان عبر موقع الوزارة الإلكتروني، أن ترحيل الكتب، قطعت خلاله الشاحنات الناقلة مليون و300 ألف كيلو متر، بواقع ١٧٠٠ رحلة برية، وفق خطة سير عمل واضحة، وفرق ميدانية تعمل لمتابعة وصولها، وإعداد تقارير ميدانية بشأن ما تم تسليمه لمستودعات إدارات التعليم، مشيرة إلى إعلان إدارات التعليم خلال اليومين الماضيين استلامها الكتب الدراسية بنسب مكتملة، وتوزيعها على المدارس قبل وصول الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.

وأوضحت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم للتعليم العام، أن عدد كتب الفصل الدراسي الأول التي تمت مراجعتها بلغ ٩٢٢ كتابًا لجميع مراحل التعليم العام والموازي، وفق إجراءات تضمنت المراجعة العلمية والتربوية للكتب، وتعزيز الربط برؤية ٢٠٣٠ ومضامينها والمشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة، والتدقيق اللغوي، إضافة إلى مراجعة وتعديل الصور والرسومات، والمراجعة والاعتماد من عدة لجان.

وقالت الشهري: تم تنفيذ مجموعة إجراءات وعمليات إضافية لكتب المرحلة الابتدائية، مشتملة على تصميم فني جديد مشوق لكتب اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأسرية، وتعزيز دور الأسرة بأنشطة خاصة مرتبة بالمادة، وإبراز مهارات الإملاء والكتابة في كتب اللغة العربية، وربطها مع بوابة عين التعليمية، فضلًا عن مهارات التفكير، وتحسين مهارات الاستماع وتلاوة القرآن.

وأضافت الشهري أن عملية تطوير الكتب شملت ربط التعليم بالتقنية لتهيئة بيئة تعليمية تواكب التطور التقني المتسارع، وتوفير مادة علمية متميزة ومتكاملة تناسب التوجهات المستقبلية في مجالات التعليم، وتوفير كتاب تفاعلي ينقل الطالب والمعلم إلى بيئة تعليمية أكثر ثراء وتوسعًا.