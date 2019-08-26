الخدمة المدنية توقّع مذكرة مع «تقويم التعليم» لتطبيق الاختبارات والمقاييس

وقَّعت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتطبيق الاختبارات والمقاييس.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المذكرة تضمّنت تبادل الاستشارات والخبرات، وإعداد البحوث والدراسات العلمية، وعقد المؤتمرات والندوات.

وينصّ نظام الخدمة المدنية على أن «تدريب الموظفين جزء من واجبات العمل النظامية، سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقّي التدريب كل في مجال اختصاصه» على أن يهدف التدريب إلى «رفع مستوى موظفي الدولة إلى درجة تمكّنهم من أداء واجبات العمل على أفضل وجه عن طريق حضور دورات تدريبية أو حلقات دراسية أو العمل بقصد اكتساب الخبرة في أحد الأجهزة العامة أو الخاصة، سواء في الداخل أو في الخارج».

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وتبدأ وزارة الخدمة المدنية، في الثاني من شهر صفر القادم، تطبيق اختبار القدرة المعرفية كمُتطلَّب للتقدُّم على مفاضلات الوظائف الإدارية للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والماجستير.

ويبدأ التسجيل للتقدم على الفترة الثانية من اختبار القدرة المعرفية في ١٣-١٦ المحرم ١٤٤١هـ/12-15 سبتمبر 2019 للنساء، بينما يتاح التقدم للفترة الثالثة الخاصة بالرجال والنساء بدءًا من 28/5/1441هـ حتى 1/6/1441هـ/ الموافق 23– 26– 1- 2020م

وتأتي الفترتان الثانية والثالثة استكمالًا للفترة الأولى التي أطلقت في ما سبق؛ حيث تسعى وزارة الخدمة المدنية إلى تطبيق اختبار القدرة المعرفية على الوظائف الإدارية، ويعد الاختبار امتدادًا لعديد من الاختبارات المعرفية الخاصة بالمفاضلات الوظيفية لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين كل المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة، حكوميةً وأهليةً؛ محليةً وخارجيةً.