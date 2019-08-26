«البريد» السعودي يجتاز بنجاح أول تجربة لنقل أمتعة الحجاج من جدة للمدينة

نفذ البريد السعودي بنجاح، أول تجربة لنقل أمتعة الحجاج من جدة إلى المدينة المنورة، ضمن خدمة نقل أمتعة ركاب قطار الحرمين السريع، والتي تأتي في إطار برنامج النقل متعدد الوسائط، وتُعد إحدى مبادرات منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتم إنجاز الخدمة في زمن قياسي منذ لحظة تسلم البريد للحقائب في مقر محطة القطار في جدة من أصحابها حتى وصولها إلى المدينة المنورة.

ووقف رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبا نمى، على استعدادات البريد في محطة قطار محافظة جدة خلال موسم الحج، ورافقه مستشار الرئيس للشؤون اللوجيستية الدكتور سليمان الجديعي، والمستشار الإعلامي، وأمين مركز أعمال الحج فريد القحطاني.

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ويتناغم مشروع نقل أمتعة ركاب قطار الحرمين مع مجموعة من الحلول اللوجيستية، منها مبادرة «حج بلا حقيبة»، التي تهدف إلى توفير خدمة نقل متعدد الوسائط للحجاج وضيوف الرحمن، وتقليل الازدحام المروري، وتقليل انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، وبالتالي تقليل التلوث في الأماكن المقدسة، وتقليل التكاليف على الحاج والمعتمر، فضلًا عن سرعة الدوران، وتقليل الاختناقات وتحسين تجربة العملاء.

وفي سياق ذي صلة، عقدت الجمارك السعودية بمقر جمرك ميناء جدة الإسلامي، الأحد، اجتماعًا لمناقشة نتائج خطتها التشغيلية خلال موسم حج هذا العام، وذلك برئاسة محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وناقش الاجتماع مراحل تطبيق ومشاركة الجمارك السعودية، خلال الفترة الحاليّة، في مبادرة «إياب»، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركائها من الجهات ذات العلاقة؛ حيث تهدف الجمارك من هذه المبادرة إلى تسهيل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم من خلال الإجراءات المُيسرة التي تُنهي إجراءات قبول الأمتعة من مقر إقامة الحجاج وتسجيل مغادرتهم آليًا قبل الوصول إلى المطار، والتي تهدف- أيضًا- إلى تحسين تجربة المسافر وتقليل مدة الانتظار والارتقاء بالخدمات التي تُقدمها.