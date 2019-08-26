نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين شراحيلي وإدريس



نقل أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتعازي أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لوالد وذوي الشهيد الرقيب قاسم بن أحمد قاسم الشراحيلي، ولذوي الشهيد الرقيب إبراهيم بن إحمد موسى إدريس، من منسوبي القوات البرية اللذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان. وأعرب نائب أمير المنطقة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دوت الخليج. من جانبهم أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن.

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