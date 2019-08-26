سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019

استقر متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، الإثنين، في بداية التعاملات لدى بعض البنوك وشركات الصرافة المصرية، ليسجل متوسط السعر 16.52 جنيه للشراء مقابل 16.62 جنيه للبيع وهو السعر نفسه أمس الأحد.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي 16.52 جنيه للشراء مقابل 16.62 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والإسكندرية والتعمير والإسكان.

وعرض كل من بنك الشركة المصرفية العربية والمصرف المتحد، العملة الخضراء بسعر 16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر في البنوك المصرية اليوم.

وارتفع سعر صرف الدولار بنحو قرش "الجنيه = 100 قرش" مقارنة بسعر أمس الأحد، في بنوك البركة والأهلي الكويتي- بيريوس وعودة وقناة السويس والأهلي اليوناني والمصري الخليجي والمشرق ليسجل في التعاملات الصباحية اليوم 16.53 جنيه للشراء مقابل 16.63 جنيه للبيع.

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.63 جنيه للبيع.

Advertisements

وجاء أقل سعر للعملة الخضراء في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، ليسجل 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.

وخفض البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 14.25% و15.25% على الترتيب.



وتوقع محللون، استطلعت "العين الإخبارية" آراءهم، أن يؤدي خفض سعر الفائدة إلى انتعاش حركة الاستثمارات بين شركات القطاع الخاص في البلاد، مؤكدين أن الخفض لن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، أو على ودائع المصريين في البنوك؛ لأن الفائدة لا تزال عند مستوى جذاب.

وارتفع الجنيه المصري نحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية ووفق أسعار البنك الأهلي المصري؛ فقد ارتفع سعر شراء اليورو إلى 18.39 جنيه، فيما زاد للبيع ليبلغ 18.55 جنيه، وزاد سعر الإسترليني ليبلغ 20.24 جنيه للشراء والبيع 20.41 جنيه.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد استقر سعر الريال السعودي عند 4.40 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع، كما استقر الدرهم الإماراتي عند 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 54.32 جنيه للشراء مقابل 54.78 جنيه للبيع.