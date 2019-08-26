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2019-08-26 غبار وأمطار رعدية غدًا والأرصاد تكشف التفاصيل متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء. Advertisements وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة. كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق القصيم، وحائل، وتبوك، والجوف.









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