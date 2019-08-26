، انطلاق أشواط الماراثون بمهرجان ولي العهد للهجن غدًا ،

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تنطلق مساء غد، سباقات الماراثون ضمن مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، المقام على ميدان محافظة الطائف، تتضمن تنفيذ أربعة أشواط (بكار – قعدان) الأول والثاني محلية، والثالث والرابع دولية مسافتها 10 كلم.
وبيّن المركز الإعلامي لمهرجان ولي العهد للهجن، أنه تم رصد جوائز للمراكز الخمسة الأولى، حيث تم رصد جوائز مالية تقدر بـ (694) ألف ريال سعودي، للفائزين من المركز الأول إلى المركز الخامس، موزعة كالتالي: الفائز بالمركز الأول في الشوطين المحلية (100) ألف ريال، والمركز الثاني (75) ألف ريال، والمركز الثالث (50) ألفًا، والرابع (30) ألف ريال، والخامس (20) ألفًا.
وينال الفائز بالمركز الأول في الأشواط الدولية مبلغًا قدره (30) ألف ريال، والمركز الثاني (15) ألف ريال، والمركز الثالث (10) آلاف ريال، والمركز الرابع مبلغ قدره (9) آلاف ريال، و(8) آلاف ريال للفائز بالمركز الخامس في أشواط الماراثون الدولية.
ودعا المركز الإعلامي، جميع المشاركين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وشروط المشاركة والشروط العامة للمهرجان، مشيرًا إلى أن لجنة التحكيم والخط تعمل على رصد الهجن المتنافسة بدقة وذلك باستخدامها لتقنية الكاميرات المثبتة، ونظام الفيديو في خط النهاية لضمان دقة النتائج، وستقوم بإعلان النتائج في حينه.
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 09:59 PM
694 ألف ريال جوائز المشاركين فيهانطلاق أشواط الماراثون بمهرجان ولي العهد للهجن غدًا
تنطلق مساء غد، سباقات الماراثون ضمن مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، المقام على ميدان محافظة الطائف، تتضمن تنفيذ أربعة أشواط (بكار – قعدان) الأول والثاني محلية، والثالث والرابع دولية مسافتها 10 كلم.
وبيّن المركز الإعلامي لمهرجان ولي العهد للهجن، أنه تم رصد جوائز للمراكز الخمسة الأولى، حيث تم رصد جوائز مالية تقدر بـ (694) ألف ريال سعودي، للفائزين من المركز الأول إلى المركز الخامس، موزعة كالتالي: الفائز بالمركز الأول في الشوطين المحلية (100) ألف ريال، والمركز الثاني (75) ألف ريال، والمركز الثالث (50) ألفًا، والرابع (30) ألف ريال، والخامس (20) ألفًا.
وينال الفائز بالمركز الأول في الأشواط الدولية مبلغًا قدره (30) ألف ريال، والمركز الثاني (15) ألف ريال، والمركز الثالث (10) آلاف ريال، والمركز الرابع مبلغ قدره (9) آلاف ريال، و(8) آلاف ريال للفائز بالمركز الخامس في أشواط الماراثون الدولية.
ودعا المركز الإعلامي، جميع المشاركين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وشروط المشاركة والشروط العامة للمهرجان، مشيرًا إلى أن لجنة التحكيم والخط تعمل على رصد الهجن المتنافسة بدقة وذلك باستخدامها لتقنية الكاميرات المثبتة، ونظام الفيديو في خط النهاية لضمان دقة النتائج، وستقوم بإعلان النتائج في حينه.
، انطلاق أشواط الماراثون بمهرجان ولي العهد للهجن غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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