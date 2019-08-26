، بالصور.. "تعليم الداير" يستهل مشواره بـ"ملتقى قيادات العمل التربوي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور المحافظ وقُدمت فيه الكثير من أوراق العمل واللقاءات

رعى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم، ملتقى قيادات العمل التربوي بمكتب تعليم محافظة الداير، بحضور المساعد للشؤون التعليمية بإدارة تعليم صبيا ناصر معافا، ومستشار مدير تعليم صبيا للحد الجنوبي الدكتور مفرح بن مسعود المالكي.

وشهد الملتقى تقديم الكثير من أوراق العمل المتخصصة في العمل التربوي، والخروج بعدد من التوصيات التي تهدف إلى تحسين العمل التربوي بمدارس الحد الجنوبي.

وفور وصول محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة إلى مقر الملتقى عزف السلام الملكي، وبدأ الحفل الخطابي الذي قدمه سلمان بن مسعود المالكي بآيات عطرة من الذكر الحكيم.

وألقى بعد ذلك مدير مكتب تعليم الداير المكلف يحيى بن محمد المالكي، كلمته مرحباً فيها بضيوف الملتقى، مشيراً إلى أهمية الملتقى كونه بمثابة وثيقة عمل وأرض صلبة يسير عليها الميدان التربوي، بمدارس الحد الجنوبي، وخصوصاً محافظة الداير، مشيداً بالجهود المبذولة لتهيئة الميدان التعليمي، لاستقبال الطلاب والطالبات بداية من الأسبوع المقبل.

وأكد أن الملتقى يهدف إلى تعزيز العمل التربوي ورفع كفاءته بالميدان، مشيراً إلى أنهم حرصوا أن يكون الملتقى مع انطلاقة العام الدراسي، ليشكل خارطة طريق لتحقيق الأهداف والتطلعات، لافتاً إلى أن الملتقى يأتي مواصلة لجهود بذلت من مكتب تعليم الداير خلال الإجازة، من خلال الأندية الموسمية والتدريب الصيفي للمعلمين، موجهاً شكره لمدير تعليم الداير السابق، المشرف التربوي سالم بن حسين المالكي، على جهوده التي بذلها طيلة قيادته للمكتب.

وألقى مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية ناصر معافا، كلمة أشاد فيها بالجهود المبذولة في مكتب تعليم الداير، للرفع من المستوى التعليمي والتحصيلي، وحث معافا الجميع على مضاعفة الجهود للتغلب على الصعوبات والعوائق والتحديات.

وكرم محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة رعاة الملتقى، ومدير المكتب السابق نظير جهوده بهدية تذكارية ودرع تذكارية مقدمين من زملائه في المكتب، وكرم محافظ الداير كشافة مدرسة عثوان لمشاركتهم في الحج، والمشاركين في برامج التدريب الصيفي للمعلمين، وإدارة النادي الموسمي، والفعاليات خلال فترة رمضان وما بعدها، ثم قدم مدير مكتب تعليم الداير المكلف يحيى بن محمد المالكي درعاً تذكارية لمحافظ الداير تقديراً لرعايته الكريمة للحفل.

وانطلقت أوراق عمل الملتقى بحضور عدد كبير من قيادات الميدان التعليمي بمحافظة الداير، وشهدت أوراق العمل نقاشات ثرية، حيث افتتحت جلسات الملتقى بورقة عمل ناقشت مرتكزات إدارة التعليم للعام الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١ هـ، قدمها مدير إدارة التخطيط والمعلومات بإدارة تعليم صبيا محمد بن علي إدريس، وأدار الجلسة المشرف التربوي سالم بن حسين المالكي.

وقدم الورقة الثانية الدكتور مفرح بن مسعود المالكي مستشار مدير التعليم للحد الجنوبي، وأدار الجلسة المساعد للشؤون المدرسية بمكتب تعليم الداير حسن يحيى المالكي، وتناولت الورقة "دور القيادة المدرسية في رفع مستوى التحصيل الدراسي".

واستعرضت ورقة العمل الثالثة قراءة للعام الماضي في منظومة الأداء الإشرافي والمدرسي، قدمها أخصائي التقويم بالمكتب سلمان سليمان الغزواني، وأدار الجلسة مشرف العلوم سلمان بن حسن المالكي.

وكان للعنصر النسائي حضور لافت من خلال ورقة عمل غاية في الأهمية بعنوان "دور القيادة المدرسية في معالجة الفاقد التعليمي بمدارس الحد الجنوبي"، قدمتها مشرفة الصحة المدرسية سلامة بن محمد جبران المالكي، وأدارت الجلسة مشرفة القيادة المدرسية سعيدة بن محمد ملهي.

واختتمت أوراق العمل بورقة تناقش الأدوار المشتركة بين قائد المدرسة والإرشاد الطلابي في توجيه السلوك وأثره في تحسين مستوى التحصيل الدراسي، تقدم بها مشرف التوجيه والإرشاد يحيى بن جابر حسن المالكي.

واختتم الملتقى بلقاء مفتوح مع مدير مكتب تعليم الداير المكلف يحيى بن محمد المالكي، ومساعده للشؤون التعليمية حسن يحيى المالكي، أجاب من خلاله على استفسارات الحضور، وأكد فيه على أهمية الانتهاء من التجهيزات لاستقبال الطلاب والطالبات الأحد المقبل.

واستعرضت توصيات الملتقى، والتي كان من أبرزها ضرورة نشر الخطة التشغيلية للعام الدراسي المقبل نهاية العام الدراسي الحالي، وضرورة تطوير مبادرات مدارس الحد الجنوبي، وتعميمها على جميع المدارس، وعدم الانشغال بما لا يعود بالنفع على التحصيل الدراسي، وأهمية تشكيل فريق موحد للقياس والأداء والتقويم.

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