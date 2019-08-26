- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
انطلقت يوم أمس الأحد، حملة "صحتي في مدرستي" التي تنظمها مستشفى الثغر العام في جدة، وتستمر على مدار خمسة أيام.
وتهدف الحملة إلى محاصرة تسوس الأسنان لدى طلاب وطالبات المدارس السعودية بجميع مراحلها، وخفض معدلات تسوس الأسنان، ومراقبة الصحة العامة للطلاب وأولياء أمورهم، ضمن أجواء ترفيهية وتوعية في "السلام مول".
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 09:43 PM
الحملة تنظمها مستشفى الثغر العام بجدة .. وتستمر على مدار 5 أيام"صحتي في مدرستي" تحاصر تسوس الأسنان لدى الطلاب بالمدارس السعودية
انطلقت يوم أمس الأحد، حملة "صحتي في مدرستي" التي تنظمها مستشفى الثغر العام في جدة، وتستمر على مدار خمسة أيام.
وتهدف الحملة إلى محاصرة تسوس الأسنان لدى طلاب وطالبات المدارس السعودية بجميع مراحلها، وخفض معدلات تسوس الأسنان، ومراقبة الصحة العامة للطلاب وأولياء أمورهم، ضمن أجواء ترفيهية وتوعية في "السلام مول".
، "صحتي في مدرستي" تحاصر تسوس الأسنان لدى الطلاب بالمدارس السعودية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "صحتي في مدرستي" تحاصر تسوس الأسنان لدى الطلاب بالمدارس السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.