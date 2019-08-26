، "صحتي في مدرستي" تحاصر تسوس الأسنان لدى الطلاب بالمدارس السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحملة تنظمها مستشفى الثغر العام بجدة .. وتستمر على مدار 5 أيام

انطلقت يوم أمس الأحد، حملة "صحتي في مدرستي" التي تنظمها مستشفى الثغر العام في جدة، وتستمر على مدار خمسة أيام.

وتهدف الحملة إلى محاصرة تسوس الأسنان لدى طلاب وطالبات المدارس السعودية بجميع مراحلها، وخفض معدلات تسوس الأسنان، ومراقبة الصحة العامة للطلاب وأولياء أمورهم، ضمن أجواء ترفيهية وتوعية في "السلام مول".

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