محمد بن مسعود - الدمام - الجهات المعنية تعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي أعلنت الجهات المعنية، قبل قليل، إغلاق مؤقت لطريق "الهدا الكر" بمحافظة الطائف؛ بسبب حريق مركبة. وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" بموقع "تويتر"، قبل قليل؛ أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا - الكر بمحافظة الطائف؛ بسبب اندلاع حريق في إحدى المركبات، وأنه تم مباشرة الحريق من الجهات المعنية وجار العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي. 26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 09:32 PM الجهات المعنية تعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي Advertisements الطائف.. حريق مركبة يُغلق طريق "الهدا- الكر" الطائف.. حريق مركبة يُغلق طريق "الهدا- الكر" أعلنت الجهات المعنية، قبل قليل، إغلاق مؤقت لطريق "الهدا الكر" بمحافظة الطائف؛ بسبب حريق مركبة. وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" بموقع "تويتر"، قبل قليل؛ أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا - الكر بمحافظة الطائف؛ بسبب اندلاع حريق في إحدى المركبات، وأنه تم مباشرة الحريق من الجهات المعنية وجار العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي. الكلمات المفتاحية ، الطائف.. حريق مركبة يُغلق طريق "الهدا- الكر" ،

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