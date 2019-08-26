السعودية اليوم / محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف سلطان حبيب



صبيا 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

أدّى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم صلاة الميت في جامع الخالدية بالمحافظة على شهيد الواجب العريف سلطان حسين سلطان حبيب من منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحدّ الجنوبي .

وعقب الصلاة نقل محافظ صبيا تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الشهيد كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة لذوي الشهيد، سائلاً الله عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده - رحمه الله - في ميادين الشرف وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

كما أدّى الصلاة على الشهيد عدد من ضباط ومنسوبي القوات المسلحة وعدد من المسؤولين وجموع الأهالي .

// انتهى //

20:48ت م

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