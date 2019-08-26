السعودية اليوم / "ديوان المظالم" يعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائفه بالمرتبتين السادسة والرابعة



الرياض 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم نتائج القبول المبدئي للمتقدمين للوظائف، والتي بدأ التقديم عليها بتاريخ 15/10/1440هـ، على المرتبتين السادسة والرابعة.

وأشارت إلى أن المقابلات الشخصية ستكون في المقرات التالية: (المقر الرئيس للديوان، محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، المحكمة الإدارية بأبها، المحكمة الإدارية بسكاكا).

وأوضحت الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان أنه جرى إرسال رسائل إلكترونية على بريد المرشحين للمقابلات الشخصية وكذلك رسالة نصية على الجوال، وتحديد موعد المقابلة الشخصية ومكانها، والتي ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد 2 / 1 / 1441هـ.

‏ويمكن للمتقدمين الدخول على البوابة الإلكترونية للتوظيف (https://jobs.bog.gov.sa/hiring/home.aspx)؛ لمعرفة النتائج وموعد المقابلة الشخصية.

‏جدير بالذكر أن الإدارة شددت على ضرورة حضور المرشح للمقابلة الشخصية في الموعد المحدد، مصطحباً معه الهوية الوطنية، وإشعار التقديم على الوظيفة.

// انتهى //

20:25ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.