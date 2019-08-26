حج / الشؤون الإسلامية بالشرقية تستعرض منجزاتها في خدمة ضيوف الرحمن عبر المنافذ



الدمام 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

استعرض فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية, المنجزات التي قدمها الفرع لاستقبال حجاج بيت الله الحرام عبر المنافذ الثلاثة الواقعة ضمن نطاق عمل الفرع خلال موسم الحج 1440هـ انطلاقًا من رسالة خدمة ضيوف الرحمن.

وأفاد التقرير أن مجمل المطبوعات الإرشادية التي وزعها الفرع في منفذ جسر الملك فهد بلغ (3295) كتيباً ، و(174) منشطاً دعويًا، و(8150) مصحفًا ، فيما بلغ عدد الحجاج الذين تم استقبالهم (700) حاج وحاجة، وشارك في تقديم البرامج الدعوية أثنين من الدعاة.

أما في منفذ البطحاء الحدودي فقد بلغ مجمل ما وزعه الفرع من المطبوعات الإرشادية (10548) كتيبًا، و (82) منشطًا دعويًا، و (14450) مصحفًا ، كما بلغ عدد الحجاج الذين تم استقبالهم (14897) حاجًا ، وقدم البرامج الدعوية بالمنفذ أثنين من الدعاة.

وفي منفذ الرقعي وزعت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن عدد (3067) كتيبًا، وعدد (163) منشطًا شارك في تقديمها أثنين من الدعاة، وتوزيع (12000) مصحف من إصدارات مجمع الملك فهد ، وتم استقبال (14897) حاجًا وحاجة.

يشار أن هذه الجهود جاءت بمتابعة حثيثة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، الذي قدم الكثير لهذه المنافذ لخدمة ضيوف الرحمن لتسهيل مناسك الحج بما يحقق رسالة المملكة السامية في خدمة ضيوف الرحمن.

// انتهى //

20:20ت م

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