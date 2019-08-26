عيب خطير وراء استدعاء 94 مركبة مرسيدس GLE 450

2019-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 94 مركبة من نوع مرسيدس “GLE 450” موديل 2019.

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وأوضحت التجارة أن هذه الخطوة تأتي لاحتمالية عدم تثبيت خراطيم تصريف مكيف الهواء بالشكل الصحيح؛ ما قد يؤدي إلى تسرب الماء داخل المركبة، وقد يتسبب في حدوث أعطال كهربائية وخطر نشوب حريق.

وشددت التجارة على ضرورة التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.