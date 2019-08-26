6 فلاجز القدية يستهدف 15 ألف زائر يوميًّا

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 6 فلاجز القدية يستهدف 15 ألف زائر يوميًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
6 فلاجز القدية يستهدف 15 ألف زائر يوميًّا
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت شركة القدية للاستثمار (QIC)، اليوم الاثنين، عن تصميم متنزه “6 فلاجز القدية” الترفيهي الذي يعتبر أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية على مشارف الرياض ضمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة، بموقعها المميز على بعد 40 كم من مدينة الرياض.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار مايكل رينينجر في مقابلة مع قناة “العربية” اليوم الأثنين: إن المتنزه العالمي الجديد في مدينة القدية، يستهدف استقطاب 15 ألف زائر يوميًّا، عند إنجازه بحلول 2023.
وأضاف أنه “تجسيدًا لرؤية شركة القدية للاستثمار نعمل على أن يقدم متنزه 6 فلاجز القدية أنشطة وفعاليات مدهشة وحماسية وتجارب ثرية تواكب توقعات جمهور علامة 6 فلاجز التجارية في جميع أنحاء العالم، تعززها أفكار مبتكرة تنسجم مع التراث المحلي”.
ورأى أن “الهدف الرئيسي من مشروع القدية هو توفير البهجة والمتعة في مختلف مناطق المدينة الترفيهية، وأن تكون مكانًا لصنع ذكريات ولحظات لا تنسى”.
وسيكون متنزه “6 فلاجز القدية” الترفيهي من أبرز معالم مشروع القدية عند افتتاحه عام 2023؛ فقد صُممت الألعاب ومعالم الجذب الموجودة في كل منطقة خصيصًا وحصريًّا لمشروع القدية الترفيهي الذي سيضم عددًا كبيرًا من الألعاب الضخمة التي ستحطّم أرقامًا قياسية على مستوى العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 فلاجز القدية يستهدف 15 ألف زائر يوميًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.