حريق في 12 محلًّا بحراج المسترجع بالطائف والمدني يتدخل

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم حريق في 12 محلًّا بحراج المسترجع بالطائف والمدني يتدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حريق في 12 محلًّا بحراج المسترجع بالطائف والمدني يتدخل
متابعات الخليج 365 - الطائف
أخمد الدفاع المدني في الطائف، اليوم الاثنين، حريقًا اندلع في 12 محلًّا بحراج المسترجع في حي النسيم.
وأوضح المدني أن سبب الحادث كان أعمال اللحام، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.
ونشر المدني صورًا تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق في 12 محلًّا بحراج المسترجع بالطائف والمدني يتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.