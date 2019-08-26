حريق في 12 محلًّا بحراج المسترجع بالطائف والمدني يتدخل

2019-08-26

متابعات الخليج 365 - الطائف

أخمد الدفاع المدني في الطائف، اليوم الاثنين، حريقًا اندلع في 12 محلًّا بحراج المسترجع في حي النسيم.

وأوضح المدني أن سبب الحادث كان أعمال اللحام، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.

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ونشر المدني صورًا تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه.