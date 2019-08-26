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تعليم تبوك يتابع الأعمال النهائية لتسليم المقررات المدرسية

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2019-08-26

تعليم تبوك يتابع الأعمال النهائية لتسليم المقررات المدرسية

متابعات الخليج 365 - تبوك

بمتابعة المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري تواصل المستودعات المركزية والإدارات ذات العلاقة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تنفيذ المرحلة النهائية لتسليم المقررات الدراسية لجميع المراحل وترحيلها إلى مكاتب التعليم الخارجية “تيماء، ضباء، الوجه، أملج، حقل والبدع”، وتوزيعها كذلك على مدارس المنطقة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد لضمان وصول المقررات إلى مدارس المنطقة قبل اليوم الدراسي الأول نحو بداية مميزة للعام الجديد.

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وأكد المدير العام للتعليم أن الإدارة العامة للتعليم حرصت على تسخير الإمكانات كافة بتوجيهات ودعم من معالي وزير التعليم بما يحقق النجاح لترحيل المقررات الدراسية إلى المكاتب الخارجية والمدارس في المنطقة، لافتاً إلى أن عملية الترحيل تتم وفق خطة محددة ومجدولة زمنياً لإتمام عملية الترحيل في وقتها المحدد.

ونوّه بجهود لجنة الاستعداد للعام الدراسي وإدارة المستودعات المركزية وقسم المقررات المدرسية ومكاتب التعليم في متابعة عملية ترحيل المقررات الدراسية وتسليمها أولاً بأول.





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