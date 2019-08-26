الان تتابع عاجل .. حادث مأساوي يغلق طريق الهدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعلن الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية عن إغلاق طريق الهدا-الكر بالطائف بسبب اشتعال النيران في مركبة أثناء السير و أكد المركز أنه جار العمل على احتواء الموقف وأن الجهات المعنية باشرت الحادث الذي أدى إلى إغلاق مؤقت لطريق (الهدا -الكر) وسيتم إعادته لوضعه

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