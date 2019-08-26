شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق مركبة يُغلق طريق «الهدا ـ الكر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أدى اندلاع حريق في مركبة أثناء السير اليوم (الاثنين) إلى إغلاق مؤقت لطريق (الهدا ـ الكر) بمحافظة الطائف. أدى اندلاع حريق في مركبة أثناء السير اليوم (الاثنين) إلى إغلاق مؤقت لطريق (الهدا ـ الكر) بمحافظة الطائف. من جانبه، أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، أنه جرى مباشرة الحادث من قِبل الجهات المختصة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.



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